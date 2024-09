Leverkusen-Milan, Fonseca imbattuto contro Xabi Alonso? Cosa dicono le quote

Milan imbattuto? Le quote della doppia chance X2

Match davvero importante per i rossoneri di Fonseca, chiamati a muovere la classifica del girone unico contro un Bayer che al debutto ha calato il poker in casa del Feyenoord. I tedeschi, reduci dall’1-1 in campionato contro il Bayern, sono sempre temibili davanti ma dietro concedono molto: 12 gol subìti nelle 8 gare ufficiali fin qui giocate.

Per un Milan in cerca di punti e regolarità la costante, finora, è stata... lo show: 7 partite e altrettanti Over 2,5. Un esito che ha caratterizzato anche 7 delle 8 partite con posta in palio giocate dai tedeschi. Non a caso i bookie si aspettano un match vivace, con almeno una rete per parte.

Per la vittoria finale i pronostici dicono Bayer ma la doppia chance X2 non è da scartare: si gioca a 2.10 su Cplay, StarYes e Snai.

Tra le opzioni che si riferiscono al numero di gol segnati dal Milan, occhio al Multigol Ospite 1-2. L’offerta di Cplay e StarYes è 1.63, contro l'1.60 di Elabet.