Pronostico Liverpool-Bologna, Italiano cerca l'impresa ad Anfield: le migliori quote

Il Bologna di Italiano cerca l'impresa ad Anfield nella seconda giornata di gare della Champions 2024/25 . I rossoblù al debutto hanno pareggiato 0-0 in casa dello Shakhtar , Reds corsari in casa del Milan : 3-1, con tanto di " ribaltone ".

Comparazione quote: esito Multigol 2-4

Lo scorso anno un'Atalanta data per spacciata o quasi ha ammutolito Anfield vincendo per 3-0, erano i quarti di Europa League. Il Liverpool di tanto in tanto in casa si concede qualche distrazione, a metà settembre ha perso 0-1 col Nottingham Forest ma poi si è rimesso in carreggiata tanto da salire in vetta alla classifica di Premier League.

Per il Bologna ben 5 pareggi in stagione, poi una vittoria (2-1 a Monza) e una sconfitta (0-3 a Napoli). Nell'arco di queste sette partite, in ben sei occasioni i rossoblù hanno fatto registrare il Multigol 2-4.

Secondo i bookmaker non ci sarà partita: il segno 1 del Liverpool vale 1.22 per Cplay, 1.20 per Eurobet e 1.18 per William Hill. Il 2 del Bologna è a 13 su Cplay e Planetwin, a 12 su BetFlag.

Quota 1.57 per l'eventualità che la sfida possa regalare da due a quattro gol totali.