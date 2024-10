Champions League, quote e pronostico di Aston Villa-Bayern

Riflettori puntati sul " Villa Park " di Birmingham per la sfida tra l' Aston Villa e il Bayern Monaco . Il confronto tra le due squadre promette spettacolo, gli inglesi nel corso della prima giornata di questa nuova Champions League hanno battuto in trasferta lo Young Boys per 3-0 mentre i bavaresi sono reduci dal 9-2 ottenuto in casa contro la Dinamo Zagabria .

I "Villans" non perdono una partita dal 24 agosto scorso, l'undici allenato da Unai Emery dopo il "2-0" subito contro l'Arsenal ha fatto registrare la bellezza di 6 vittorie e 1 pareggio. In questa prima parte di stagione Bayern perfetto in trasferta, 4 successi su 4 conditi da 18 gol fatti e soltanto 3 subiti.

Show in arrivo, ecco quanto vale l'Over 3,5

La compagine guidata da Vincent Kompany parte con i favori del pronostico ma non si possono escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. Il segno 2 è proposto mediamente a 1.75 mentre la doppia chance 1X regala una quota pari a 2.02.

Sulla carta Goal e Over 2,5 non sembrano in discussione, la "combo" che lega questi due esiti di scommessa è offerta a 1.68. Da provare anche l'Over 3,5, opzione che su Cplay paga 2.15 mentre su Goldbet e Lottomatica moltiplica la posta per 2.20.