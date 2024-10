Quote e pronostico di Elfsborg-Roma, occhio all'esito che (con Juric) si ripete

Roma favorita in Svezia, ecco quanto paga il segno 2

L'Elfsborg al debutto nel torneo ha perso 3-2 in casa dell'AZ Alkmaar, passando in vantaggio per poi finire il match in 10 per l'espulsione del difensore Holmen. Svedesi decisamente più avanti rispetto alla Roma in fatto di partite ufficiali, se si pensa che hanno dovuto superare ben 4 turni preliminari per approdare al tabellone principale. In casa l'Elfsborg ha collezionato due pareggi e un ko nelle ultime tre partite (al 90)'.

La Roma è reduce dal sofferto 2-1 sul Venezia che ha fatto segnare anche il terzo Multigol 2-3 della gestione Juric (esito che si era visto anche in Genoa-Roma, ultima di De Rossi sulla panchina dei capitolini). Secondo i bookmaker è la Roma a partire favorita: segno 2 a 1.84 sulle lavagne di Cplay e Betsson, a 1.83 su Bwin.

Optando per una soluzione più prudente come la combo X2+Multigol 1-4, la quota scende a 1.53.