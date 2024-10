Pronostici Serie A, quote e statistiche di Napoli-Como

Il Como di Cesc Fabregas è reduce da due vittorie consecutive, entrambe per 3-2 contro Atalanta e Verona.

Subito in vantaggio

Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte del Napoli, il segno 1 paga 1.44 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.65. Partenopei in vantaggio all’intervallo? L’1 primo tempo è un’ipotesi proposta su Cplay a 1.93, su Bwin a 1.95 e su Zona gioco a 1.90.