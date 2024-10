Serie A, pronostico e quote di Udinese-Lecce

Udinese alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. L' undici friulano dopo aver perso per 3-0 all' Olimpico di Roma si è dovuta arrendere anche agli attacchi dell' Inter (3-2). Questo fine settimana i bianconeri vanno a caccia di riscatto contro un Lecce che vanta soltanto 5 punti in classifica (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Considerando anche le due gare di Coppa Italia sono ben 12 le reti messe a segno dall'Udinese nelle prime 5 gare della stagione disputate al Bluenergy Stadium. Male il Lecce in trasferta, soltanto un punto conquistato con nessuna rete all'attivo.

Bianconeri favoriti

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dell'Udinese. Il segno 1 è proposto su Cplay a 2.24 mentre su Goldbet e Sisal paga 2.25. Per i bookmakers il Lecce non ha molte possibilità di fare risultato, il "2" vale mediamente 3.45. Da provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5.