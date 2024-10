Pronostico Crotone-Avellino, Goal o No Goal? Cosa dicono le quote

Posticipi di Serie C sotto i riflettori. Nel girone C si gioca una sfida delicata tra Crotone e Avellino . Gli Squali (un punto nelle ultime tre partite) ospitano gli irpini, in leggera ripresa dopo la vittoria (prima in questo campionato) per 2-1 contro il Foggia di Ezio Capuano .

Segnano entrambe? I bookie...

Difesa da registrare per i pitagorici, che viaggiano alla media di 2 gol subìti a partita (12 i gol segnati in 7 giornate). Segna e incassa poco invece l’Avellino, tornato a vedere l’Over 2,5 dopo una serie di cinque Under 2,5 di fila.

I bookmaker accordano una leggera preferenza all’Over 2,5, offerto a 1.76 da Cplay, a 1.75 da Elabet e BetFlag.

Sembrano esserci i presupposti per vedere almeno una rete per parte allo Scida. Il Goal, centrato dal Crotone in cinque delle sette partite fin qui disputate, è a 1.64 sulla lavagna Cplay, a 1.60 su Zona Gioco e a 1.58 su Planetwin.