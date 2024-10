Atp di Shanghai, Cobolli può battere Djokovic? Cosa dicono le quote

In attesa di Sinner, con Arnaldi, Musetti e Berrettini eliminati, il tennis azzurro all'Atp di Shanghai è rappresentato da Flavio Cobolli. Dopo aver battuto in rimonta Wawrinka per due settimane a uno, l'italiano è ora atteso dal campione serbo Djokovic che in due combattuti set ha avuto la meglio su Michelsen.

Quanti game totali? Ecco le quote

Cobolli è ormai una garanzia quando i match vanno per le lunghe. Contro Djokovic non ci sono precedenti per Flavio, che a Pechino è arrivato fino ai quarti, prima di arrendersi al cospetto di Medvedev.

Servirà la partita perfetta contro un Djokovic super favorito secondo i bookmaker. Quanti game totali regalerà il match? L'opzione Under 21,5, quindi non più di 21, vale 1.68 per Cplay e StarYes, 1.63 per Elabet.