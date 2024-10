Atp di Shanghai, il pronostico di Sinner-Shelton: chi vince approda ai quarti

Sinner vince in due set: le quote

Parlare di rivincita non è esattamente congruo visto che, dopo quel ko, Jannik ha sempre avuto la meglio su Shelton nei successivi tre incontri, oltretutto senza mai lasciare un set all'avversario. L'azzurro, nell'occasione super favorito secondo i bookie, ha anche il vantaggio di essere più riposato rispetto al suo avversario, che comunque ha battuto in due set Shapovalov e Carballes Baena.

E se stavolta dovesse essere Shelton ad alzare bandiera bianca in due set? Nel set betting il 2-0 per Sinner vale 1.57 per Cplay, 1.53 per Bwin e William Hill.