Pronostici Nations League, l'analisi di Finlandia-Irlanda

Dopo le prime due giornate nel gruppo 2 della Lega B di Nations League ci sono ancora due Nazionali ferme a quota 0 punti in classifica. La Finlandia si prepara a ricevere l'Irlanda dopo aver perso sia in Grecia contro l'undici ellenico per 3-0 che a Londra con l'Inghilterra per 2-0. Stessa sorte anche per i "Boys in Green" che però hanno fatto registrare entrambe le sconfitte in casa: "2-0" sia contro l'Inghilterra che contro la Grecia.