Pronostico Venezuela-Argentina, carica Lautaro contro il muro della Vinotinto

In Sudamerica è vigilia di qualificazioni ai prossimi Mondiali. L'Argentina campione del mondo in carica gioca la sua nona partita in casa del Venezuela. Un avversario ampiamente alla portata degli uomini di Scaloni, primi in classifica con 18 punti frutto di 6 vittorie e 2 sconfitte. L'ultimo ko è arrivato lo scorso 10 settembre, 2-1 in casa della Colombia.