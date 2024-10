Pronostico Bolivia-Colombia, match equilibrato secondo i bookmaker

Giocare in casa della Bolivia non è facile per nessuno perchè si sale ad alta ... quota . Lo sa bene anche la Colombia , che si presenta imbattuta (4 vittorie e 4 pareggi) alla sfida di qualificazione contro La Verde.

La Bolivia a segno nella ripresa? Quota interessante

La Colombia non perde un match nei 90 minuti addirittura dal 2 febbraio 2022: la Bolivia ha un motivo in più per metterci ancora più Garra in questa sfida. I presupposti per far bene ci sono. Dopo la fallimentare avventura in Copa America e conseguente esonero dell'ex romanista Zago, la Bolivia ha ripreso a macinare punti sotto la guida di Oscar Villegas: 4-0 casalingo al Venezuela e 2-1 esterno al Cile.

In questo contesto i bookmaker si aspettano un match aperto a qualsiasi risultato: Cplay propone l'1 della Bolivia a 2.85 e il 2 a 2.48. Per Snai, Bet365 e Planetwin Colombia di poco favorita a 2.40, mentre l'1 arriva fino a 2.90 su Zona Gioco. In un match del genere non si può scartare il pareggio: a 3.20 su Cplay, a 3.15 su Snai e 3.10 su BetFlag.

Non ci sarebbe da sorprendersi se la Colombia dovesse accusare un calo fisico alla distanza all'Estadio Municipal de El Alto. Da valutare, quindi, l'esito "Segna gol casa 2° tempo: Sì": quota 1.92 su Cplay ed Elabet, 1.90 su Eurobet.