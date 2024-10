Pronostici Nations League, Austria-Kazakistan: quote e statistiche del match

Quote ok per gli austriaci

L'Austria nelle ultime due gare disputate in casa ha perso sia contro la Francia (1-0) che contro la Turchia (2-1). Da segnalare però che la "Das Team" prima di perdere questi due incontri aveva fatto registrare la bellezza di 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta nelle precedenti 9 partite casalinghe (amichevoli comprese).

Sulla carta il segno 1 al novantesimo non sembra in discussione, il successo della nazionale austriaca si gioca mediamente a 1.15. Quanti gol verranno messi a segno in partita? L'Over 2,5 è proposto su Cplay a 1.44 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.43. Da valutare la "combo" 1+Over 2,5 (a 1.50) al triplice fischio dell'arbitro. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare l'accoppiata 1+Multigol 3-5 a 1.75.