Israele-Francia, quanti gol segnano i transalpini? Cosa dicono le quote

Over 2,5 Ospite: quanto paga

Nulla che possa rappresentare un ostacolo insormontabile per la Francia di Deshamps, pur priva di Mbappé. Sul neutro di Budapest la Francia vuole dare continuità al successo sul Belgio per restare in scia dell’Italia.

Visto il divario tra le due nazionali l’offerta per il segno 2 si attesta sull’1.19 su Cplay e Betsson, 1.17 su William Hill. La vittoria di Israele è quotata a 12.5 da Zona Gioco, a 13 da Lottomatica e addirittura a 15 da Sisal.

Puntate aperte sul numero di gol segnati dai transalpini: a giugno (3-0 al Lussemburgo) l’ultima occasione in cui i “Galletti” hanno segnato più di due gol in partita. L’Over 2,5 Ospite renderebbe 1.85 volte la posta mentre l’opzione Multigol Ospite 2-3 (Francia che segna due o tre gol) è offerta a 1.92.