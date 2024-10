Grande successo per ICONE, il concorso a premi targato Goldbetlive

La piattaforma Goldbetlive è un universo fatto di sezioni accattivanti, rubriche, sondaggi e... concorsi. Per gli appassionati di sport la novità da scoprire è condensata in cinque lettere: ICONE. Ecco di cosa si tratta.

Concorso ICONE: ecco cosa si può vincere

Il concorso ICONE di Goldbetlive è partito da poco più di due settimane e in tantissimi hanno colto al volo l'occasione. Partiamo da cosa si può vincere: una maglia appartenente a leggende del mondo del calcio del passato.

Il concorso è strutturato in cinque fasi e per ciascuna di esse è in palio il suddetto premio. Partecipare è semplicissimo, basta iscriversi nella sezione apposita su Goldbetlive e accedere al quiz. Tre alternative proposte, una sola risposta esatta.

Tutti coloro che avranno risposto correttamente al quesito hanno diritto a partecipare all'estrazione finale. La prima, che mette in palio la maglia di un uomo simbolo della storia del Cagliari, avverrà entro il 15 novembre.

Il concorso ICONE permette a chiunque di mettere alla prova la sua conoscenza della storia del calcio italiano e, allo stesso tempo, di vincere un premio da custodire gelosamente. Ancora non sei iscritto al concorso?

Clicca qui per partecipare