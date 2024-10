Pronostico Ungheria-Olanda, Marco Rossi a viso aperto contro Ronald Koeman

Gruppo 3 della Lega A di Nations League , dopo le prime due giornate le favorite Germania e Olanda sono in vetta con 4 punti ciascuna, a debita distanza seguono Bosnia e Ungheria (un punto a testa). La nazionale magiara è reduce dell’impegno casalingo con la Bosnia , uno 0-0 che lascia l'amaro in bocca a Marco Rossi . Difficile battere questa Olanda ma l'Ungheria (sconfitta in precedenza per 5-0 dalla Germania) deve provarci: un risultato diverso infatti rischierebbe di compromettere l'obiettivo, già difficile in partenza, di qualificarsi ai quarti di finale .

Segnano entrambe? Quanto paga l'esito Goal

L’Ungheria è a caccia dei primi gol in questa edizione della Nations League. Non ha di questi problemi invece l’Olanda, semifinalista agli ultimi Europei e capace di segnare ben sette reti contro Bosnia e Germania. Da segnalare che 12 degli ultimi 13 match giocati dagli Oranje hanno fatto registrare l’Over 2,5 e in 7 di queste occasioni l’Olanda ha subìto almeno una rete.

L'Ungheria ha poco da difendere (oltretutto non è la sua qualità migliore) e, spinta dal calore della Puskas Arena, potrebbe andare a segno almeno una volta. Quanto vale l'esito Goal? Per Cplay 1.70, 1.67 per William Hill e 1.65 per BetFlag. Occhio agli ultimi cinque precedenti, che fanno registrare un totale di 27 gol segnati da parte dell'Olanda: l'Ungheria è avvisata.