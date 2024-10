Pronostico Spagna-Danimarca, sfida tra autentiche corazzate

Comparazione quote: Over 1,5 Casa

La Spagna al debutto nel torneo ha pareggiato 0-0 contro la Serbia, poi altra trasferta ma musica ben diversa: 4-1 alla Svizzera. Adesso viene il bello, ovvero la sfida che vale il primo posto contro una nazionale che nelle ultime 10 partite ha perso e subìto più di un gol solo nel match di Euro 2024 contro la Germania.

La nazionale allenata da de la Fuente, in un 2024 memorabile, ha segnato almeno 2 gol a nazionali come Inghilterra, Francia e Brasile (contro la Germania ci è riuscita solo dopo i 90’). Per questo motivo, i bookie ritengono probabile l’opzione Over 1,5 Casa: quota 1.47 per Cplay e Planetwin, 1.45 per Eurobet. La Spagna che resta a secco oppure segna al massimo una rete (Under 1,5 Casa) è un’eventualità offerta a 2.38.

Fabian Ruiz marcatore: quota interessante

A Euro 2024 è stato uno degli artefici del trionfo spagnolo. Ma non è finita lì, perchè Fabian Ruiz è finito sotto i riflettori anche nel match vinto 4-1 a settembre contro la Svizzera: doppietta per l’ex Napoli.

Da valutare quindi l’ipotesi che il centrocampista iberico possa andare a segno contro la Danimarca. Un’eventualità che su Cplay rende 5.50 volte la posta, 4.35 invece su Planetwin e 4.25 su Elabet.