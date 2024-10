Nations League, pronostico e statistiche di Ucraina-Georgia

Nel gruppo 1 soltanto l’ Ucraina è ferma a quota 0 punti in classifica . La nazionale allenata da Sergiy Rebrov in questa competizione è reduce da due sconfitte consecutive contro Albania (2-1) e Repubblica Ceca (3-2).

Al comando del girone si trova la Georgia con 6 punti. Khvicha Kvaratskhelia e compagni sono stati promossi a pieni voti sia contro la Repubblica Ceca (4-1) che contro l’Albania (1-0).

Quote ok per i gialloblù

Le quote di questo incontro sembrano dar fiducia all’undici ucraino, il segno 1 su Cplay è in lavagna a 2.20 mentre su Bwin e Goldbet paga 2.15. La possibilità che il match finisca in parità si gioca a circa 3.30 mentre il "2" regala un moltiplicatore pari a 3.40.

Sulla carta nessuna delle due nazionali sembra poter prendere il sopravvento sull’altra, occhio quindi alla “X primo tempo” proposta a 2.05. Chi segnerà il primo gol dell’incontro? Il “Segna Gol 1: Casa” vale 1.78 mentre il suo opposto è in lavagna a 2.30.