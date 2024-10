Nations League, quote e pronostico di Grecia-Irlanda

Una Grecia imbattuta e a punteggio pieno nel gruppo 2 della League B si prepara a ricevere l' Irlanda . Giovedì scorso la nazionale allenata da Ivan Jovanovic è riuscita ad espugnare il " Wembley Stadium " per 2-1 mentre nelle prime due gare disputate in questo torneo aveva battuto sia la Finlandia (3-0) che l' Irlanda (2-0).

Due sconfitte e una vittoria per la nazionale irlandese, Sammie Szmodics e compagni con il 2-1 ottenuto in Finlandia sono riusciti a mettersi alle spalle il doppio ko subito contro Inghilterra e Grecia (entrambi per 2-0).

Grecia favorita

Sulla carta la Grecia potrebbe centrare la quarta vittoria consecutiva, il segno 1 è proposto su Cplay a 1.78 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.75. Da segnalare che sia la Grecia che l'Irlanda nelle precedenti 5 sfide disputate hanno sempre fatto registrare il Multigol 2-3, un esito di scommessa che al "Georgios Karaiskakis Stadium" si gioca a 2.05.