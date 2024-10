Pronostico Germania-Olanda, per i bookie sarà sfida spettacolo

Nella terza giornata del gruppo 3 di Nations League (Lega A) la Germania ha battuto 2-1 in trasferta la Bosnia (doppietta di Undav). La nazionale di Nagelsmann è ora prima in solitaria nel girone, a +2 sull’Olanda.

Statistiche delle due nazionali

Lunedì sera, all’Allianz Arena (ore 20.45), va in scena la super sfida tra i tedeschi e gli Oranje. A campi invertiti (10 settembre) fu spettacolo: 2-2. Non una novità visto che negli ultimi sette precedenti tra le due nazionali si è sempre visto almeno un esito tra Goal e Over 2,5.

L’Olanda dovrà fare attenzione allo “sprint” tedesco, nelle tre gare del girone di Nations League infatti la Germania è sempre andata in vantaggio al riposo.

Comparazione quote: Multigol 3-5

Per le quote sono proprio Rudiger e compagni i favoriti per la vittoria. Segno 1 a 1.80 su Cplay, Betsson e Bet365; la X vale 3.85 per Planetwin e Snai, 3.61 per Zona Gioco. Il blitz dell’Olanda (salvata dall’interista Dumfries contro l’Ungheria) paga 4 volte la posta su Sisal e Bwin, 3.90 su Goldbet e Lottomatica.

Anche stavolta le reti non dovrebbero mancare, valutazione condivisa dai bookie che propongono l’Over 2,5 ad una quota più bassa (1.55) rispetto all’Under (2.30). Occhio al Multigol 3-5, una versione più “ristretta” dell’Over 2,5, in grado di moltiplicare per 1.87 qualsiasi investimento optando per i bookmaker Cplay e StarYes. L'offerta scende a 1.82 su Eurobet.