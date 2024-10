Pronostico Belgio-Francia, ecco due giocate dalla quota interessante

Belgio-Francia, combo e Over 1,5 Ospite

I transalpini hanno battuto i Diavoli Rossi negli ultimi quattro precedenti, l’ultimo dei quali lo scorso 9 settembre sempre in Nations League: 2-0 a Lione. Il Belgio visto nei primi 38’ minuti con l’Italia (prima dell’espulsione di Pellegrini) è sembrato in balìa dell’avversario, senza idee e frastornato dal piano tattico messo in campo da Spalletti.

La Francia, a segno 7 volte nelle prime tre partite, potrebbe trovare in almeno due occasioni la via della rete. Un’ipotesi (Over 1,5 Ospite) offerta a 2.15 da Planetwin, a 2.14 da Cplay e a 2.08 da Betclic.

In seconda battuta si può valutare la combo X2+Multigol 1-4: quota 1.76 su Cplay, 1.70 su Elabet e 1.67 su Planetwin.