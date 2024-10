Nations League, pronostico Svizzera-Danimarca: le quote del match

Svizzera ferma al palo dopo le prime tre giornate disputate nel gruppo 4 della League A di Nations League. Granit Xhaka e compagni nel dettaglio hanno esordito perdendo in Danimarca per 2-0 e poi non sono riusciti ad evitare la sconfitta nemmeno nelle successive due partite giocate rispettivamente in casa e in trasferta contro Spagna (4-1) e Serbia (2-0).