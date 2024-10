League One, pronostico e quote di Shrewsbury-Exeter

In League One l'anticipo della 12ª giornata va in scena al " The Croud Meadow " di Shrewsbury . Qui l'omonima squadra della città si appresta a ricevere un Exeter che non ha mai perso nelle ultime 4 giornate di campionato (3 vittorie e 1 pareggio).

Lo Shrewsbury naviga nella parte bassa della classifica con soltanto 8 punti conquistati in 11 match. La compagine gialloblù in questo avvio di stagione è riuscita a centrare il successo in due occasioni mentre nelle restanti 9 partite ha fatto registrare due pareggi e sette sconfitte.

Entrambe a segno? Ecco quanto paga il Goal

Per le quote la sfida tra le due squadre si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 si gioca mediamente a 2.67 mentre il "2" paga circa 2.35. Entrambe le squadre in campo, rispettivamente in casa ed in trasferta, hanno realizzato esattamente cinque gol in cinque gare. Il Goal al termine del secondo tempo è proposto su Cplay a 1.72 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.73.

I padroni di casa hanno bisogno di una vittoria per cercare di scalare la classifica, il Multigol Casa 1-2 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.53.