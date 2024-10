Brasileirao, in arrivo il "Fla-Flu": ecco il pronostico dell'infuocato derby di Rio

Negli ultimi otto precedenti...

Risultati recenti e precedenti tra le due formazioni vanno in direzione “No Goal” e “Under 2,5”. Nelle ultime otto edizioni, infatti, questa sfida ha regalato massimo due reti e in sette almeno una delle due è rimasta a secco. Un altro No Goal per i bookmaker Cplay e Betsson vale 1.66, a 1.65 invece l'offerta di BetFlag. All’andata vinse 1-0 il Flamengo con rigore di Pedro all’87’. L’ipotesi che anche questa sfida possa regalare una o due reti (Multigol 1-2) vale circa 1.90.

Vista la tensione che solitamente caratterizza il derby non è da escludere l’ipotesi di (almeno) un cartellino rosso come nel match d’andata.