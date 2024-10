Pronostici Ligue 1, quote e statistiche di Monaco-Lille

La Ligue 1 ritorna in campo venerdì 18 ottobre, al " Louis II " il Monaco capolista si appresta a ricevere il Lille . La squadra allenata da Adi Hutter nelle prime 7 giornate del torneo ha conquistato ben 19 punti (6 vittorie e 1 pareggio) mentre i " Mastini " di Bruno Genesio sono posizionati in quinta posizione a quota 13 (4 successi, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Folarin Balogun e compagni nelle precedenti 3 gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico hanno sempre vinto segnando due o tre gol. Nel dettaglio il Monaco dopo aver battuto per 2-1 il Barcellona è riuscito a ripetersi anche contro Le Havre (3-1) e Montpellier (2-1).

Il ruolino di marcia esterno del Lille invece recita 2 vittorie e 1 sconfitta in campionato e due ko su due in Champions League. I "Mastini" in queste 5 trasferta hanno trovato per 6 volte la via del gol.

Monegaschi favoriti

Il Monaco parte con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.95 mentre il "2" si gioca a circa 3.60. Da provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5, un tale esito di scommessa regala una quota pari a 1.60.