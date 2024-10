Pronostico Genoa-Bologna, primo tempo in parità? Cosa dicono le quote

Il sabato di Serie A propone una sfida delicata tra il Genoa di Gilardino e il Bologna di Italiano. Posta in palio alta a Marassi, le due formazioni hanno vinto solo una volta in questo campionato. Sono 15 i gol subìti dai liguri (peggior difesa), il Bologna è abbonato al pareggio ed è in trasferta (contro il Monza) che ha centrato il suo primo successo stagionale in Serie A.