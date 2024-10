Pronostico Celta-Real Madrid, il dato in trasferta dei Blancos è sorprendente

Quanti gol segna il Real? Cosa dicono le quote

Nelle ultime tre partite giocate dal Celta si è visto l'Under 2,5, dopo una striscia di 6 Over 2,5 consecutivi. Il Real Madrid in trasferta (un successo e tre pareggi) ha segnato solo 5 dei suoi 19 gol totali e, dato che sorprende visti gli standard dei Blancos, ha sempre fatto registrare l'Under 2,5.

Secondo i bookmaker la virata è imminente: l'Over 2,5 vale 1.58 per Cplay e Betsson, 1.57 per BetFlag.

Nelle cinque partite giocate al Balaidos il Celta ha sempre subìto un gol esatto. Il Real che segna almeno due reti è un'ipotesi offerta a 1.55 da Cplay e StarYes, 1.47 da Eurobet. Optando per il Multigol Ospite 2-4 l'offerta sale circa a 1.70.