Juventus-Lazio, chi vince per le quote: dai precedenti emerge una curiosità

Ambizioni Scudetto e sogni Champions si incrociano in Juventus-Lazio , una delle super sfide dell' 8ª giornata di Serie A . Il match tra gli uomini di Thiago Motta e quelli di Baroni è in programma sabato sera (ore 20.45) all'Allianz Stadium, dove i bianconeri in campionato hanno battuto 3-0 il Como per poi pareggiare le tre gare consecutive. In risalita le quotazioni dei biancocelesti , che tra Serie A ed Europa League hanno vinto 5 delle ultime 6 partite disputate.

Statistiche e quote di Juventus-Lazio

Le statistiche delle due squadre, con riferimento alle principali classi di esito, non vanno esattamente d'accordo. La Vecchia Signora gradisce la compagnia di No Goal e (in maniera più contenuta) Under 2,5, la Lazio al contrario ha sempre fatto registrare Over 2,5 e Goal nelle 7 gare giocate in questo campionato. Gli ultimi dieci scontri diretti tra le due squadre, in questo senso, raccontano di un certo equilibrio su questo doppio fronte.

Non resta che dare uno sguardo alle quote dei bookmaker per avere una panoramica ancora più ampia della situazione. Su Goldbet e Lottomatica l'Under 2,5, quindi massimo due reti totali in partita, è offerto a 1.65 mentre si attesta sull'1.63 l'offerta di StarYes per questo esito. Per chi crede che a prevalere sarà il "partito" del No Goal, Lottomatica e Goldbet pagano 1.80 questa opzione contro l'1.78 previsto da StarYes.

Fattore campo protagonista nei precedenti

Curiosità statistica. Negli ultimi sette precedenti, Coppa Italia, compresa, ha sempre vinto la squadra che giocava in casa. Il pronostico nell'occasione sorride alla Juventus, favorita a 2.05 sulle lavagne di Lottomatica e Goldbet contro il 3.90 previsto per il blitz biancoceleste. Su Elabet, invece, il segno 1 bianconero scende a 2.01 e il 2 a 3.77.