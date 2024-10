Assist Dybala, cartellino a Lautaro: le migliori quote di Roma-Inter

Roma-Inter non è mai una sfida come le altre. Lo scorso anno i giallorossi, all'epoca guidati da Daniele De Rossi, erano avanti 2-1 al riposo per poi subìre la rimonta nerazzurra: 4-2 il finale all'Olimpico per la truppa di Simone Inzaghi. Domenica sera, ore 20.45, un nuovo atto della saga tra giallorossi e nerazzurri che promette di essere ancora spettacolare.