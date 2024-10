Valencia-Las Palmas, le migliori quote del "thriller" in scena al Mestalla

Quote e pronostico su esito primo tempo e finale

Di gol segnati, nella Liga in corso, i tifosi valenciani ne hanno visti solo 5, come i No Goal di fila collezionati da Hugo Duro ("miglior marcatore" dei suoi con 2 gol) e compagni. Fin qui il Valencia ha vinto solo col Girona, poi 3 pareggi e 5 ko.

Modesta anche la carta del Las Palmas, ultimo e senza vittorie, con 4 gol segnati e anche subìti (17 in totale) in più rispetto al Valencia. Insomma, al Mestalla andrà in scena un vero thriller.

Le quote dicono che sarà il Valencia a vedere un lieto fine: Cplay, Betsson e StarYes bancano il segno 1 finale a 1.74; il pareggio vale 3.45 per Goldbet e Lottomatica, 3.40 per Bwin e William Hill. L'offerta per il primo successo del Las Palmas parte da 4.50 su Snai fino ad arrivare a 5 su BetFlag, passando per il 4.75 di Bet365. Un divario piuttosto netto anche se in classifica il Valencia ha solo 3 punti di vantaggio sul fanalino di coda.

Curiosità, in casa il Valencia ha sempre fatto registrare l'X primo tempo. Un esito che si trova a 2.03 sulla lavagna Cplay, a 2.02 su StarYes e a 1.95 su William Hill.