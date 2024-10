Pronostico Milan-Bruges, Under 2,5 oppure Over? Ecco cosa dicono le quote

Vincere per allontanarsi dalla zona rossa della classifica del super girone di Champions League . Un successo a dir poco obbligatorio per il Milan contro il Bruges , che dopo aver perso nettamente in Belgio contro il Borussia Dortmund (0-3) si è rifatto espugnando il campo dello Sturm Graz con una rete del greco Tzolis.

Quanto paga l'Over 2,5. E occhio alla combo

I rossoneri invece sono ancora fermi al palo, certo gli avversari erano di primissimo livello (Liverpool e Leverkusen) ma il Milan ci ha messo molto del suo. Con gli uomini di Fonseca in campo è raro assistere a partite con meno di 2,5 reti totali. I bookmaker, non a caso, ritengono probabile l’Over 2,5, quotato a 1.63 da Cplay e Betsson, a 1.60 invece da BetFlag.

Non è male la combo che lega la vittoria rossonera al Multigol 2-5: 1.80 la quota corrispondente. Per chi cerca un moltiplicatore da oltre 2 volte la posta (2.12 per l’esattezza) è da segnalare la giocata “Milan segna in entrambi i tempi: Sì”.