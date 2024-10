Milan-Bruges, chi vince? Occhio alle statistiche!

La sfida di oggi (ore 18.45) al Meazza tra Milan e Bruges apre la terza giornata della nuova Champions a girone unico. Per un Paulo Fonseca sempre sotto esame questa è una sfida da vincere a tutti i costi dopo i ko contro Liverpool (1-3) e Bayer Leverkusen (0-1). La squadra allenata da Nicky Hayen invece ha 3 punti, frutto del blitz in casa dello Sturm Graz che ha permesso ai blu-neri di riscattare il pesante 0-3 dell'esordio contro il Borussia Dortmund .

I precedenti di Milan-Bruges

In Champions si registrano 4 precedenti tra Milan e Bruges e non si può certo dire che lo spettacolo sia stato protagonista: 4 Under 2,5 (massimo due reti totali) e altrettanti No Goal (almeno una delle due non ha segnato). Nel doppio confronto più recente, datato 2003, un successo per parte (con lo score di 1-0) sempre centrato dalla formazione impegnata in trasferta. In Belgio il Milan vinse con gol di Kakà.

Milan-Bruges, le curiosità di Lottomatica.Sport

Paulo Fonseca non ha fatto pretattica, annuncianco l'undici anti-Bruges. Ci saranno anche Theo Hernandez e Leao contro un Bruges che, sottolinea Lottomatica.Sport, non ha perso nessuna delle ultime quattro trasferte giocate in Champions. E anche la storia recente dice che Vanaken e compagni sono imbattuti da cinque partite lontano da casa (quattro vittorie e un pareggio).

In questa stagione il Milan ha sempre segnato almeno un gol in partite ufficiali, eccezion fatta per la trasferta di Leverkusen. Contro Lecce e Udinese i rossoneri hanno "vinto a zero" trovando i gol decisivi nella prima frazione. Per chi crede in un vantaggio rossonero a metà gara l'offerta media dei bookmaker è di circa 1.85 volte la posta.

Vai su Lottomatica.Sport per essere aggiornato sulle news relative alle Coppe Europee