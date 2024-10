Pronostico Atalanta-Celtic, ecco i consigli su cosa giocare

L' Atalanta vuole spiccare il volo nella classifica di Champions League e l'occasione per toccare quota 7 punti è ghiotta. Al Gewiss arriva il Celtic , che nelle sue prime due euro-apparizioni si è decisamente fatto notare.

Il Celtic, alla sua "prima" assoluta contro l'Atalanta, ha prima battuto 5-0 lo Slovan Bratislava per poi incassare un pesante 1-7 dal Borussia Dortmund. Da vedere ora come gli scozzesi reggeranno l'urto dell'Atalanta, che eccezion fatta per lo 0-0 con l'Arsenal ha sempre segnato almeno due reti nelle partite casalinghe.

L'assalto atalantino al "fortino" scozzese potrebbe dare i suoi frutti già nel primo tempo. L'1 a metà gara vale 1.88 per Cplay, 1.87 per Sisal e 1.85 per William Hill.