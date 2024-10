Pronostico Young Boys-Inter, ecco l'opzione che vale quota 1.92

Dopo aver battuto la Roma in campionato la missione di Simone Inzaghi è toccare quota 7 nella classifica del super girone di Champions . Ad attendere l' Inter c'è lo Young Boys , terz'ultimo in campionato e ancora al palo in Europa dove ha perso nettamente contro Aston Villa (0-3 interno) e Barcellona (0-5 in Spagna).

Squadra ospite vince...

Due clean sheet nelle ultime tre gare per l'Inter, che nella 2ª giornata di Champions ha battuto 4-0 la Stella Rossa. Più di un cambio in vista per Inzaghi, un po' per scelta e un po' per via degli infortuni. Il risultato però dovrebbe sorridere ai nerazzurri, che al debutto nel torneo hanno pareggiato 0-0 in casa della corazzata Manchester City. Il 2 è offerto a 1.35 da Cplay e Begamestar, a 1.34 da Planetwin e a 1.33 da Bet365. Da valutare l'opzione "Squadra ospite vince con 1 o 2 gol di scarto", che fa salire l'offerta a 1.92.