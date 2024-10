Focus sulla Champions: la Dea cerca il poker, Inter in Svizzera. E Barça-Bayern...

Nella stagione del Celtic c’è un unico ma vistoso neo: la goleada incassata dal Borussia Dortmund nella seconda giornata di Champions League . L’ Atalanta - quattro punti in classifica e crash test con l’Arsenal superato col un buon 0-0 - vuole affondare le sue lame taglienti nella difesa scozzese, mai affrontata nella storia. Di visite in Italia però il Celtic ne fatte diverse, sette per la precisione: un flop su tutta la linea, con sette sconfitte a carico. L’ Atalanta , favorita al 66% per la vittoria secondo SisalTipster , cerca la quarta affermazione consecutiva tra campionato e Champions a spese del Celtic, vincente al 15% L’undici allenato da Brendan Rodgers è solito regalare partite ricche di gol . Ce ne saranno almeno tre al Gewiss? Ipotesi al 64% , con l’Atalanta pronta a mettere la freccia sull’avversario già nella prima frazione tanto che il vantaggio bergamasco al riposo viaggia al 49%. Gli impegni sono tanti, ravvicinati e tutti importanti. Gasperini lo sa bene come del resto non può che prendere atto dello stato di grazia di Mateo Retegui . Il centravanti dell’Italia, in gol contro gli scozzesi al 48%, ha messo a segno 4 reti nelle ultime 2 giornate di campionato. Pesa però l’errore dal dischetto contro l’Arsenal, che avrebbe potuto scrivere un finale diverso. A proposito di rigore , l’eventualità che in Atalanta-Celtic ne verrà fischiato almeno uno si trova al 33%. Sponda Celtic il pericolo viene dal Giappone. Contro l’Aberdeen sabato ha timbrato il cartellino Furuhashi : gol alla Dea al 26%. Il compagno di reparto Maeda , marcatore al 18% , cerca il terzo sigillo dopo quelli contro Slovan e Dortmund.

Inter in Svizzera: Young Boys senza difesa

Nella terza giornata della Champions League a girone unico l’Inter di Simone Inzaghi fa visita alla Cenerentola Young Boys. Non esattamente il giardino di casa per gli svizzeri, surclassati da Aston Villa e Barcellona con un complessivo parziale di 8-0. I nerazzurri devono vincere per poi proiettarsi con fiducia al doppio impegno casalingo contro Arsenal e Lipsia. Gli esperti Sisaltipster non hanno dubbi sul blitz nerazzurro a Berna, dato al 70%, si scende al 51% per il vantaggio dell’Inter a metà gara. Già contro la Stella Rossa Simone Inzaghi ha ricevuto benefici dal turnover, del resto questo Taremi, gol o assist al 51%, dà ampie garanzie. Possibile allo stesso tempo assistere ad un gol di un giocatore subentrato dalla panchina, ipotesi al 40%. Lo Young Boys, entrato nel tabellone principale in virtù del successo nel doppio confronto dei playoff contro il Galatasaray, non ha ancora segnato un gol in questa edizione del torneo. Che possa restare a secco anche contro i nerazzurri è un’ipotesi al 45%. Per un intervento del Var in questo incontro le chances sono fissate al 29%.

Duello stellare tra Lewandowski e Kane

Una sfida bellissima, che affonda le radici nella storia. Stasera il Barcellona riceve il Bayern e l’obiettivo degli spagnoli è chiaro: mettere fine alla serie di sei sconfitte consecutive rimediate negli scontri diretti con i tedeschi. Non solo. Negli ultimi quattro faccia a faccia il Barça è sempre rimasto a secco e ad agosto 2020, sul neutro di Lisbona, incassò un umiliante 8-2. In quella sfida andò a segno anche Lewandowski, oggi terminale offensivo di una squadra che comanda in Liga forte di 33 gol segnati in 10 giornate.

In Bundesliga il Bayern Monaco è primo in coabitazione con il Lipsia. Nell’ultimo turno Harry Kane ha battuto praticamente da solo lo Stoccarda, segnando tre gol nel secondo tempo. Insomma, gli uomini copertina di questa sfida stellare sono presto individuati. Per SisalTipster un gol del cannoniere polacco (12 centri in Liga) è al 43%. Harry Kane, incredibilmente ancora a a secco di titoli in carriera, è proposto marcatore al 40%. In questa stagione i blaugrana hanno sempre vinto in casa, un successo al sapore di vendetta sui tedeschi è al 40%. Del resto il Bayern, vincente al 35%, è già inciampato in casa dell’Aston Villa e la presenza di Musiala è in forte dubbio. Vista la potenza dei rispettivi attacchi, tuttavia, sono elevate le possibilità che entrambe vadano a segno: al 70%.

Previsti gol e spettacolo dunque in Barcellona-Bayern: almeno 4 totali sono al 49%, per i bavaresi sarebbe la terza gara pirotecnica di fila dopo il poker allo Stoccarda e il 3-3 con l’Eintracht. Detto dei bomber, a Barcellona e Bayern non mancano di certo le frecce per pungere le difese avversarie. Un nome su tutti in casa Barcellona: Lamine Yamal, gol o assist al 41%. Sponda bavarese occhi puntati sul talento di Michael Olise, un sigillo del nazionale francese si attesta sul 26%.

Lipsia, applausi ma zero punti. Liverpool a punteggio pieno

Dieci vittorie e un ko in undici partite ufficiali. Ecco il bottino del Liverpool, atteso dal Lipsia che in questa edizione del torneo ha zero punti all’attivo e tanti rimpianti. Tedeschi in vantaggio ma poi ribaltati da Atletico Madrid e Juventus. Il Liverpool invece veleggia a punteggio pieno dopo aver battuto con autorità due squadre italiane, Milan e Bologna. Gli esperti SisalTipster vedono i Reds di Slot favoriti al 52% per il successo al 90’, mentre si scende al 25% per l’1 dei tedeschi, ancora imbattuti in Bundesliga. Il Lipsia vuole muovere la classifica ma lasciare a zero questo Liverpool sembra difficile. Al 54% le chances di un match con entrambe a segno e almeno tre gol totali. La sfida del gol corre sul filo di cinque lettere: Salah contro Sesko. L’egiziano a segno è al 40%, lo sloveno, al 28%, vuole dire la sua dopo aver già graffiato Atletico Madrid e Juventus (doppietta).

Manchester City mai ko in Europa nelle ultime 32 partite casalinghe

All’Etihad Stadium il Manchester City di Guardiola sfida lo Sparta Praga. Stessi punti in classifica (4) ma per i cechi (3-0 interno al Salisburgo e 1-1 in casa dello Stoccarda) il difficile viene adesso. Il ricordo dell’ultimo incrocio con una squadra inglese non è positivo. In Europa League, lo scorso anno, il Liverpool eliminò i cechi agli ottavi con un complessivo 11-2! In competizioni europee il City non perde in casa da 32 partite: 28 vittorie e 4 pareggi. Secondo gli esperti SisalTipster il successo inglese è all’89%, con Haaland prima scelta, al 35%, per il ruolo di primo marcatore. Il probabile assedio del City potrebbe determinare l’assegnazione di un penalty agli inglesi. Un’eventualità che viaggia sul 30%.