Roma-Dinamo Kiev, giallorossi a caccia del primo successo in Europa League

Dopo l'1-1 con l' Athletic Bilbao e il ko esterno con l' Elfsborg la Roma ha solo la vittoria come unico risultato utile contro la Dinamo Kiev . Il match tra i giallorossi e gli ucraini è valevole per la terza giornata di Europa League .

Quanti gol segnerà la Roma? Cosa dicono le quote

In Europa la Dinamo è già stata liquidata dalla Lazio con un netto 3-0: pratica archiviata nei primi 35 minuti. Poi, è arrivato anche il ko per 2-0 in casa dell'Hoffenheim. Insomma, è un avversario ampiamente alla portata di una Roma che pure fatica tremendamente a segnare (solo 9 gol in10 partite ufficiali).

I bookmaker vedono favoriti Mancini e compagni, il segno 1 si gioca a 1.50 su Cplay, a 1.45 su Snai e a 1.43 su Planetwin. Più alta l'offerta per il 2 degli ucraini, a 6.15 su Begamestar e Betsson, a 6.75 su Lottomatica.

La differenza reti potrebbe rivelarsi fondamentale, la Roma oltre a vincere dovrà segnare il più possibile. Per chi crede che, come la Lazio, la Roma possa segnare più di due gol agli ucraini l'offerta dei bookie è pari a 2.60.