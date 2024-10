Pronostico Spezia-Bari: liguri imbattuti, pugliesi super... a metà

La 10ª giornata di Serie B si apre allo stadio "Picco" con l'anticipo Spezia-Bari. I liguri sono secondi in classifica a meno 3 dal Pisa, non hanno ancora mai perso (5 vittorie e 4 pareggi) e possono anche vantare la miglior difesa del torneo. Insomma, una trasferta ad alto rischio per un Bari sì in serie positiva da 7 turni ma con qualche pareggio di troppo che lo tiene ancora fuori dalla zona playoff.