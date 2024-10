Serie A, i numeri di Milan-Napoli: sfida da brividi tra Fonseca e Conte

Gli appassionati di bel calcio sperano che Milan-Napoli, come Inter-Juventus (4-4 se per al Meazza domenica sera), faccia rima con spettacolo. I rossoneri di Fonseca cercano una vittoria che li porterebbe a -5 dai partenopei, primi in classifica, in attesa di recuperare la sfida col Bologna. Il Diavolo, come riportano le informazioni raccolte da Lottomatica.Sport, dovrà essere più forte delle assenze contro il Napoli solido e cinico plasmato da Antonio Conte. Gli azzurri nelle ultime tre partite hanno vinto solo dopo che il primo tempo si era chiuso in equilibrio. Il Milan, al contrario, è andato all'intervallo con un risultato di parità soltanto nel derby di Milano.