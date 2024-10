Pronostici Serie A, quote e statistiche di Cagliari-Bologna

Ancora una trasferta per il Bologna di Vincenzo Italiano. I felsinei dopo aver pareggiato a Marassi contro il Genoa per 2-2 si apprestano a volare in Sardegna per sfidare il Cagliari. Entrambe le compagini vantano 9 punti in classifica: i padroni di casa con 8 reti all'attivo e 15 al passivo hanno fatto registrare 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte mentre gli ospiti con 9 gol fatti e 11 subiti vantano 1 successo, 6 pareggi e 1 sconfitta.