Pronostici Serie A, quote e statistiche di Genoa-Fiorentina

In Serie A continua la corsa di una Fiorentina reduce da 5 risultati utili consecutivi. Nel dettaglio la "Viola" ha fatto registrare 4 vittorie, che diventano 6 considerando anche gli impegni di Europa League, e 1 pareggio. La squadra di Raffaele Palladino dopo aver battuto la Roma al "Franchi" per 5-1 si appresta a giocare in trasferta sul campo di un Genoa che a Marassi conta soltanto 3 pareggi e 2 sconfitte.