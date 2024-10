Pronostici Serie C, Crotone-Benevento: le quote del match

Il programma della 12ª giornata del Girone C di Serie C prevede il confronto tra il Crotone e il Benevento . La compagine campana si trova al comando della classifica con 25 punti conquistati in 11 match (8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) mentre l' undici calabrase occupa l'11ª posizione (4 successi, 2 pareggi e 5 sconfitte) a quota 14.

Quote ok per il Benevento

Crotone senza mezze misure in casa: la squadra rossoblù nelle prime 6 gare di campionato disputate allo Scida ha fatto registrare 3 vittorie e 3 sconfitte. La possibilità che entrambe le compagini riescano a conquistare esattamente un punto in questo incontro paga 3.25.

Per le quote il Benevento può riuscire a vincere, il "2" al novantesimo è proposto su Cplay a 1.98 mentre su Goldbet e Lottomatica moltiplica la posta per 1.95. Dei 20 gol totali segnati finora dal Benevento soltanto 5 sono arrivati in trasferta, ok la "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-3.