Pronostico Alaves-Maiorca: baschi in crisi, gli ospiti sognano l'Europa

La 12ª giornata di Liga si apre con l'anticipo Alaves-Maiorca . Dopo un buon avvio di stagione si è spenta improvvisamente la luce in casa basca: cinque ko di fila e zona retrocessione sempre più vicina. Il Maiorca dell'ex laziale Muriqi invece respira profumo d'Europa : ha 18 punti, gli stessi di Athletic Bilbao, Betis e Osasuna, un quartetto di squadre che insegue a meno 2 l' Atletico Madrid quarto in classifica.

Maiorca, che difesa!

Emblematico l'ultimo match giocato da Alaves e Maiorca. Baschi ko contro il Valladolid nonostante abbiano giocato in superiorità numerica dal 22' del primo tempo. Al contrario, il Maiorca si è confermata squadra quasi insuperabile a dispetto dell'espulsione di Samu Costa (23' del primo tempo) maturata nel match contro il Bilbao: 0-0 il finale, senza dubbio un punto conquistato. Il Maiorca può vantare la seconda miglior difesa della Liga, un vero muro che ha permesso all'undici allenato da Arrasate di capitalizzare al massimo i soli 10 gol realizzati.

Non a caso, i bookmaker si aspettano un match combattuto e con poche reti. L'Under 2,5 si gioca a 1.44 su Cplay, Betsson e Bet365 mentre l'Over 2,5 è quotato a 2.55 da Bwin, BetFlag e Lottomatica. Curiosità, dopo l'esordio (1-1 contro il Real Madrid) il Maiorca non ha più messo a referto il Multigol 1-2. L'ipotesi che questa sfida termini con una o due reti vale 1.82.