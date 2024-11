Pronostico Bologna-Lecce, il "ritardo" dei giallorossi suggerisce una combo

Una combo per Bologna-Lecce

Quattro pareggi in casa per i felsinei, quattro ko (più un pareggio) in trasferta per i salentini, rimasti gli unici in Serie A a non aver ancora segnato un gol fuori casa. Per il Bologna poker di Under 2,5 in casa, il Lecce in nove delle dieci partite disputate ha fatto registrare il No Goal.

In sede di pronostico, può essere utile anche mettere in rilievo il ritardo del Lecce con riferimento alla somma gol 2: manca da otto giornate consecutive. Un’opzione di cui tener conto potrebbe essere la combo 1X più Multigol 2-4: a 1.73 su Cplay ed Elabet, 1.70 su Eurobet.