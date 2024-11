Udinese-Juve, chi vince? Occhio al secondo tempo

Non c'è tempo per interrogarsi sul perché dei troppi gol presi (6) nelle ultime due giornate. La Juventus è chiamata a difendere la sua imbattibilità in campionato sul campo dell'Udinese, dove gli uomini di Runjaic hanno ottenuto quattro vittorie, perdendo contro l'Inter (2-3).

Juve in gol nella ripresa? Le quote

I friulani hanno pareggiato solo al debutto, a Bologna, poi cinque vittorie e quattro sconfitte l'ultima delle quali - rocambolesca - a Venezia. Per la Juve invece sono ben sei i segni X all'attivo, tre dei quali con lo score di 0-0. Come detto l'Udinese è crollata nel secondo tempo contro il Venezia, di fronte avrà una Juve suoer motivata che ha trovato il gol nel secondo tempo in quattro delle ultime cinque giornate. Un'opzione possibile secondo i bookmaker è l'Over 0,5 Ospite secondo tempo: a 1.68 su Cplay e StarYes, a 1.65 su Elabet.