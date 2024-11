Serie A, pronostico Inter-Venezia: l'analisi del match

Il programma dell'11ª giornata di Serie A prevede il confronto tra l' Inter e il Venezia . La squadra allenata da Simone Inzaghi è reduce dal 3-0 ottenuto al " Castellani " di Empoli mentre l'undici di Eusebio Di Francesco con il 3-2 inflitto all' Udinese ha centrato il secondo successo stagionale.

I nerazzurri al momento vantano 25 punti in classifica (6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta) mentre il Venezia è posizionato nella parte bassa a quota 8 (2 successi, 1 pareggio e ben 6 sconfitte).

Nerazzurri favoriti al "Meazza"

Quote alla mano non sembra esserci partita, il segno 1 paga solamente 1.18 mentre il "2" è proposto a circa 15. Lautaro Martinez e compagni al "Meazza" viaggiano a una media di 2,8 reti realizzate a partita mentre i lagunari contano 13 gol al passivo in 6 trasferte. Da provare il Multigol Casa 2-4 al termine del secondo tempo di gioco.

Inter in vantaggio al termine del primo tempo? Il segno 1 all'intervallo è offerto su Cplay a 1.53 mentre su Sisal e Bwin paga rispettivamente 1.50 e 1.52.