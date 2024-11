Pronostico Empoli-Como, chi cerca il gol e chi il clean sheet

Empoli Segna nel primo tempo: le quote

I toscani vogliono cancellare lo zero relativo ai gol segnati in casa, per i lariani la missione è regalarsi il primo clean sheet stagionale.

Le statistiche certificano il feeling dell'Empoli con l'X primo tempo, centrato ben 7 volte su 10. Il Como nelle sei trasferte disputate ha subìto gol nel primo tempo in ben cinque occasioni. Per chi ritiene possibile che l'Empoli vada a segno nella prima frazione, l'Over 0,5 Casa primo tempo è offerto a 2.27 da Cplay, 2.25 da Eurobet ed Elabet. Il più generico Multigol Casa 1-2 è pagato 1.63 da Cplay e StarYes, 1.57 da Eurobet.