Pronostico Parma-Genoa, Pecchia e Gilardino all'assalto dei tre punti

Tris di posticipi in Serie A. Lunedì alle 18.30 il Parma ospita il Genoa, ultimo con 6 punti in classifica. Sono 9 quelli conquistati dai ducali, che al pari dei liguri hanno vinto solo alla 2ª giornata. Inoltre, le due squadre che si affrontano al Tardini hanno in comune il fatto di aver chiuso con la porta inviolata un solo incontro.