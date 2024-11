Real Madrid-Milan, statistiche e curiosità: occhio al primo tempo...

Nella quarta giornata di Champions League va in scena una sfida tra due squadre che, come documentato da Lottomatica.Sport , hanno fatto la storia di questa competizione. A fare gli onori di casa, nel tempio del Santiago Bernabeu , sarà il Real Madrid alle prese con il Milan .

Il Milan cerca l'impresa al Bernabeu

Ancelotti contro Fonseca, il Real ha sei punti contro i quattro del Milan, che si è sbloccato battendo 3-1 il Bruges dopo le due sconfitte rimediate da Liverpool e Bayer Leverkusen. Confronto spettacolare ma allo stesso tempo dall'elevato coefficiente di difficoltà per i rossoneri, che a Monza hanno vinto con grande sofferenza. Il Real arriva più riposato alla sfida, non avendo giocato nel weekend.

Da vedere se i Blancos sapranno sfatare un piccolo tabù che si è materializzato in questa edizione del torneo. Strano ma vero: contro Stoccarda, Lille e Borussia Dortmund, infatti, Mbappé e compagni non sono mai andati a segno nel primo tempo. Dal canto suo il Milan proverà a portar via da Madrid almeno un pareggio, tenendo presente che i rossoneri non dividono la posta da ben dieci partite consecutive.

Oltre ai giocatori più reclamizzati, come Mbappé e Vinicius Jr (tre gol per il brasiliano nella manifestazione), il Milan dovrà fare attenzione ad uno che di mestiere non fa l'attaccante. Si tratta di Antonio Rudiger. Già, l'ex romanista ha timbrato il cartellino contro Stoccarda e Borussia Dortmund, sempre nel secondo tempo. Come dire, il Real è "Galactico" in ogni zona del campo...

