Champions League, quote e pronostico di Lilla-Juventus

La Juventus torna a giocare in Europa dopo la sconfitta subita all'Allianz Stadium contro lo Stoccarda. La squadra bianconera sfida in trasferta un Lilla che nelle prime 3 giornate del torneo ha prima perso per 2-0 contro lo Sporting Lisbona e poi ha centrato il successo sia contro il Real Madrid (1-0) che contro l'Atletico Madrid (3-1).