Stoccarda-Atalanta, chi vince? Per i bookie un esito è molto probabile

Trasferta delicata per l'Atalanta in casa dello Stoccarda. Tedeschi a quota 4 punti in classifica dopo la vittoria in casa Juve firmata da El Bilal Toure (l'Atalanta lo conosce bene...). La Dea è a quota 5, con tre gol fatti (tutti allo Shakhtar) e nessuno al passivo.